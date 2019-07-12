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В пражском зоопарке родился североамериканский дикобраз

В пражском зоопарке родился североамериканский дикобраз

Марина Комарова 7 0
Североамериканский грызун с шипами напоминает дикобраза, но на самом деле больше имеет отношение к морской свинке. Пока сотрудники пражского зоопарка не могут определить пол дикобраза.
В пражском зоопарке родился североамериканский дикобраз

Эти дикобразы после рождения проводят первые пять дней на земле, а затем переходят на деревья. По словам сотрудников зоопарка, маленькому дикобразу удалось сделать это на четвертый день после рождения, что свидетельствует о благоприятном развитии. «Дикобраз все еще находится на грудном вскармливании у самки, но со второй недели жизни маленькие грызуны, как морские свинки, начинают есть твердую пищу», - добавил он.

Рождение североамериканского дикобраза - большой успех для пражского зоопарка. Процесс их разведения очень сложный. Дикобраз рождается сезонно один раз в год, обычно у самки только один детеныш, причем эти животные очень чувствительны как к колебаниям температуры, так и к влажности воздуха. Североамериканские дикобразы активны ночью и питаются различными частями растений, коры, листьев или хвои.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
животные Прага Чехия зоопарк
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