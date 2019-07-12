В результате стрельбы в ресторане в Чехии ранена женщина

Вечером 11 июля в ресторане «У Звону», расположенном в чешском городе Рихнов-над-Кнежноу, мужчина после ссоры с женой открыл стрельбу и тяжело ранил ее. В критическом состоянии женщина была доставлена в больницу.

Сообщение об инциденте поступило в полицию около 8 часов вечера. «Полицейский патруль, который приехал на место происшествия, обнаружил раненую женщину и задержал мужчину, который открыл стрельбу. Никто из гостей ресторана не пострадал», - сказала пресс-секретарь полиции Ивана Ежкова. Она добавила, что следователи выясняют обстоятельства происшествия, подробности полиция обнародует позднее. Согласно информации свидетелей, опубликованной на странице социальной сети Facebook «Žijeme Rychnovskem», супруги поссорились, после чего в ресторане услышали выстрелы. В больницу пострадавшую женщину доставил вертолет.

В среду 10 июля похожий случай произошел в городе Костелец-над-Лабем, где 56-летний мужчина после семейной ссоры ранил 82-летнюю женщину из оружия, на ношение которого у него было разрешение. Мужчина был задержан, полиция подозревает его в попытке убийства.

Источник: novinky.cz