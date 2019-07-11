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Самолет Smartwings, летевший в Египет, совершил вынужденную посадку в Будапеште

Самолет Smartwings, летевший в Египет, совершил вынужденную посадку в Будапеште

Марина Комарова 306 0
Самолет чешской компании Smartwings был вынужден в четверг вскоре после взлета вернуться в аэропорт Будапешта из-за возможного повреждения шасси.
Самолет Smartwings, летевший в Египет, совершил вынужденную посадку в Будапеште

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Smartwings Владимира Дуфкова. Самолет, который направлялся в курортный город Хургада на Красном море, вскоре после взлета развернулся и благополучно приземлился в Будапеште.

Никто из пассажиров не пострадал. На борту Boeing 737-400 находился 151 пассажир и девять членов экипажа.

По словам пресс-секретаря Smartwings, это был чартерный рейс для венгерских туристических агентств. «Экипаж принял решение вернуться в аэропорт Будапешта из-за подозрения, что во время взлета было повреждено шасси», — рассказала она. По словам Дуфковой, экипаж действовал в соответствии со строгими правилами техники безопасности и эксплуатации самолета. 

В марте авиакомпании Smartwings пришлось отстранить от полетов семь самолетов Boeing 737 MAX. Эксплуатация этих воздушных судов была запрещена Европейским агентством по авиационной безопасности после аварии в Эфиопии.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
самолёт авиакомпании Египет Чехия
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