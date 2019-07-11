Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.59
USD
22.7
RUB
0.36
UAH
0.88
Энциклопедия Карта Погода
01d 21 °C
Из-за грозы в Греции погибли шесть человек, включая двух туристов из Чехии

Из-за грозы в Греции погибли шесть человек, включая двух туристов из Чехии

Марина Комарова 409 0
Во время ливня и шторма в среду вечером на севере Греции погибли по меньшей мере шесть иностранных туристов, включая двух чехов. Об этом сообщают AFP и Reuters со ссылкой на местные органы власти.
Фото: ČTK/AP/Giannis Moisiadis
Из-за грозы в Греции погибли шесть человек, включая двух туристов из Чехии

Чешский МИД подтвердил сегодня смерть двух граждан республики. Мужчина и женщина погибли после того, как их прицеп-автодом на полуострове Халкидики опрокинулся из-за сильного ветра. Около ста человек получили ранения во время шторма.

Сначала в северной части Греции, где тысячи иностранцев проводят первую часть своих летних каникул у моря, температура воздуха превысила 40 градусов, а в среду вечером начался сильный ливень с градом. Порывистый ветер ломал деревья и разрушал крыши зданий.

«Посольство Чехии в Афинах оказывает всю необходимую помощь. Пока МИД не располагает информацией о других пострадавших гражданах Чехии, однако в течение дня ситуация может измениться», — рассказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Зузана Штихова. 

Среди других погибших, по данным агентства, взрослый россиянин с маленьким мальчиком, на которых возле отеля упало дерево. Также умерли взрослая туристка и восьмилетний мальчик из Румынии, которых убила часть падающей крыши в ресторане. Десятки пострадавших были доставлены в больницы. Местные власти объявили в Халкидики чрезвычайную ситуацию.

На греческом полуострове Халкидики находятся около 7500 чехов, которые приехали сюда через турагентства. Однако еще тысячи людей едут в этот район самостоятельно, поэтому общее количество чешских отдыхающих может превысить 10 тысяч человек. Туристические агентства сейчас устанавливают возможный ущерб, причиненный отелям, где остановились граждане Чехии. 

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
Греция погода туристы Чехия Туризм
Читайте
по теме 
Международные политики летят на похороны Шимона Переса, Милош Земан – на Родос
30.09.2016 08:59 Политика
Международные политики летят на похороны Шимона Переса, Милош Земан – на Родос
2741 0
Два чешских президента примут участие в форуме российского бизнесмена Владимира Якунина
27.09.2016 11:32 Политика
Два чешских президента примут участие в форуме российского бизнесмена Владимира Якунина
2158 0
Чешский президент хочет открыть генеральное консульство на Родосе, где встречается с соратником Путина
24.08.2016 07:30 Политика
Чешский президент хочет открыть генеральное консульство на Родосе, где встречается с соратником Путина
2180 0
Президент Чехии поучаствует в конференции Владимира Якунина
12.08.2016 15:08 Политика
Президент Чехии поучаствует в конференции Владимира Якунина
2087 0
Последние новости:
11
июля
В прошлом году чехи из-за засухи собрали на треть меньше грибов
11.07.2019 11:03 Экономика
В прошлом году чехи из-за засухи собрали на треть меньше грибов
83 0
10
июля
Депутаты приняли в первом чтении проект закона об увеличении пособия на ребенка до 300 тысяч крон
10.07.2019 19:21 Экономика
Депутаты приняли в первом чтении проект закона об увеличении пособия на ребенка до 300 тысяч крон
1927 0
Грузовик с арбузами привез пять мигрантов в Прагу
10.07.2019 14:31 Общество
Грузовик с арбузами привез пять мигрантов в Прагу
826 0
Чешские депутаты одобрили увеличение пенсий на 900 крон
10.07.2019 13:08 Экономика
Чешские депутаты одобрили увеличение пенсий на 900 крон
778 0
Стоимость реконструкции бассейна Thermal в Карловых Варах составит 120 млн крон
10.07.2019 10:10 Экономика
Стоимость реконструкции бассейна Thermal в Карловых Варах составит 120 млн крон
1184 0
46% жителей Чехии недовольны текущей политической ситуацией в стране
10.07.2019 08:53 Политика
46% жителей Чехии недовольны текущей политической ситуацией в стране
676 0
09
июля
В 2018 году в Чехии нелегально работали 3800 иностранцев
09.07.2019 14:16 Экономика
В 2018 году в Чехии нелегально работали 3800 иностранцев
820 0
В июне безработица в Чехии осталась на уровне 2,6%
09.07.2019 12:46 Экономика
В июне безработица в Чехии осталась на уровне 2,6%
335 0
На Карловом мосту идет замена ледорезов
09.07.2019 09:36 Общество
На Карловом мосту идет замена ледорезов
1165 0
Сильная засуха охватила половину Чешской Республики
09.07.2019 09:04 Экономика
Сильная засуха охватила половину Чешской Республики
907 0


Мобильная версия