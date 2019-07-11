Из-за грозы в Греции погибли шесть человек, включая двух туристов из Чехии

Во время ливня и шторма в среду вечером на севере Греции погибли по меньшей мере шесть иностранных туристов, включая двух чехов. Об этом сообщают AFP и Reuters со ссылкой на местные органы власти.

Фото: ČTK/AP/Giannis Moisiadis

Чешский МИД подтвердил сегодня смерть двух граждан республики. Мужчина и женщина погибли после того, как их прицеп-автодом на полуострове Халкидики опрокинулся из-за сильного ветра. Около ста человек получили ранения во время шторма.

Сначала в северной части Греции, где тысячи иностранцев проводят первую часть своих летних каникул у моря, температура воздуха превысила 40 градусов, а в среду вечером начался сильный ливень с градом. Порывистый ветер ломал деревья и разрушал крыши зданий.

«Посольство Чехии в Афинах оказывает всю необходимую помощь. Пока МИД не располагает информацией о других пострадавших гражданах Чехии, однако в течение дня ситуация может измениться», — рассказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Зузана Штихова.

Среди других погибших, по данным агентства, взрослый россиянин с маленьким мальчиком, на которых возле отеля упало дерево. Также умерли взрослая туристка и восьмилетний мальчик из Румынии, которых убила часть падающей крыши в ресторане. Десятки пострадавших были доставлены в больницы. Местные власти объявили в Халкидики чрезвычайную ситуацию.

На греческом полуострове Халкидики находятся около 7500 чехов, которые приехали сюда через турагентства. Однако еще тысячи людей едут в этот район самостоятельно, поэтому общее количество чешских отдыхающих может превысить 10 тысяч человек. Туристические агентства сейчас устанавливают возможный ущерб, причиненный отелям, где остановились граждане Чехии.

Источник: ceskenoviny.cz