Грузовик с арбузами привез пять мигрантов в Прагу

Пять нелегальных мигрантов были обнаружены в среду сотрудниками одного из предприятий в пражском районе Ржепорие. Мигранты перед приездом полиции сбежали в поля, где их удалось поймать. Материалы по данному инциденту переданы в полицию по делам иностранцев.

Полицию вызвали сотрудники предприятия около 10 часов утра. Они сообщили, что из грузовика, перевозившего арбузы, выскочили пять человек. Полицейский патруль был на месте в течение нескольких минут.

«В находящихся рядом полях стражи порядка обнаружили в общей сложности пять человек, которые впоследствии были задержаны полицией по делам иностранцев. У них не было никаких документов, поэтому их личность и гражданство устанавливаются», — рассказала пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.

По ее словам, всем пятерым мужчинам по 18-20 лет. У них возьмут отпечатки пальцев, чтобы определить, ходатайствовали ли они о предоставлении убежища в другой европейской стране. Для дальнейшего расследования полиция пригласила переводчика.

Источник: novinky.cz