На Карловом мосту идет замена ледорезов

Не каждый день можно наблюдать за таким интересным зрелищем, как замена ледорезов, защищающих Карлов мост. В последний раз ремонт проводился после наводнения в 2002 году, и состояние конструкций с каждым годом ухудшалось.

Согласно заключению экспертов, опоры моста все еще в хорошем состоянии, чего нельзя сказать о ледорезах. Пришло время заменить все ледорезы, чтобы подготовить мост к зиме.

Новые конструкции сделаны из европейского дуба, привезенного из лесов Моравского Крумлова. Замену проводит муниципальная компания «Техническое управление коммуникациями» (TSK) при участии дайверов. Работы начались в июне и продлятся до конца года.

Карлов мост — единственный в Праге, где используются ледорезы. Стоимость работ по замене старых конструкций на новые оценивается в 29,5 млн крон.

«Карлов мост — второй старейший в Чешской Республике, он привлекает туристов со всего мира, а для нас, жителей Чешской Республики, имеет неописуемую историческую ценность. Мы должны заботиться о нем должным образом», — заявил заместитель мэра Праги по транспорту Адам Шейнгерр.

Источник: ceskenoviny.cz