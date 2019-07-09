На Карловом мосту идет замена ледорезов

Согласно заключению экспертов, опоры моста все еще в хорошем состоянии, чего нельзя сказать о ледорезах. Пришло время заменить все ледорезы, чтобы подготовить мост к зиме.
Новые конструкции сделаны из европейского дуба, привезенного из лесов Моравского Крумлова. Замену проводит муниципальная компания «Техническое управление коммуникациями» (TSK) при участии дайверов. Работы начались в июне и продлятся до конца года.
Карлов мост — единственный в Праге, где используются ледорезы. Стоимость работ по замене старых конструкций на новые оценивается в 29,5 млн крон.
«Карлов мост — второй старейший в Чешской Республике, он привлекает туристов со всего мира, а для нас, жителей Чешской Республики, имеет неописуемую историческую ценность. Мы должны заботиться о нем должным образом», — заявил заместитель мэра Праги по транспорту Адам Шейнгерр.
Источник: ceskenoviny.cz