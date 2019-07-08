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Водитель грузовика обнаружил в машине пятерых мигрантов

Водитель грузовика обнаружил в машине пятерых мигрантов

Марина Комарова 339 0
Водитель грузовика в чешском городе Фридек-Мистек 7 июля обнаружил пятерых нелегальных мигрантов в полуприцепе. Молодые люди заявили полиции, что они из Афганистана. Мигранты будут депортированы в страны, где они попросили об убежище.
Водитель грузовика обнаружил в машине пятерых мигрантов
Водитель грузовика в воскресенье утром услышал необычный звук в прицепе и заехал на автозаправочную станцию, чтобы попросить помощи у работника. Вместе они вызвали полицию, которая впоследствии нашла в прицепе пять человек.
 
«Предполагалось, что люди находятся в грузовом отсеке автомобиля, а водитель о них не знает. Сотрудники полиции открыли грузовой отсек и обнаружили там пять человек в возрасте около 20 лет», — рассказала пресс-секретарь полиции Габриэла Покорна.
 
У иностранцев не было при себе никаких документов. По данным полиции, они незаконно въехали в Чешскую Республику.
 
«Скорее всего, иностранцы вернутся в страну происхождения или туда, где они обратились с просьбой о предоставлении убежища, в данном случае это Болгария, Греция, Словакия», — отметила Покорна.
 
Источник: novinky.cz
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Темы
иммиграция Чехия полиция иностранцы
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