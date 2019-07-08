Водитель грузовика обнаружил в машине пятерых мигрантов

Водитель грузовика в воскресенье утром услышал необычный звук в прицепе и заехал на автозаправочную станцию, чтобы попросить помощи у работника. Вместе они вызвали полицию, которая впоследствии нашла в прицепе пять человек.
«Предполагалось, что люди находятся в грузовом отсеке автомобиля, а водитель о них не знает. Сотрудники полиции открыли грузовой отсек и обнаружили там пять человек в возрасте около 20 лет», — рассказала пресс-секретарь полиции Габриэла Покорна.
У иностранцев не было при себе никаких документов. По данным полиции, они незаконно въехали в Чешскую Республику.
«Скорее всего, иностранцы вернутся в страну происхождения или туда, где они обратились с просьбой о предоставлении убежища, в данном случае это Болгария, Греция, Словакия», — отметила Покорна.
Источник: novinky.cz