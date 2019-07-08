Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.49
USD
22.7
RUB
0.36
UAH
0.88
Энциклопедия Карта Погода
01d 21 °C
Многие детские сады в Праге приняли двухлетних детей

Многие детские сады в Праге приняли двухлетних детей

Марина Комарова 191 0
Большинство детских садов в Праге приняли всех трехлетних детей на новый учебный год, однако многие дошкольные учреждения нашли место и для детей в возрасте двух лет.
Многие детские сады в Праге приняли двухлетних детей

Наиболее сложная ситуация складывается в пражском районе Летняны, где не нашлось мест для 90 детей, достигших трехлетнего возраста. 

«В настоящее время в Летнянах есть семь детских садов общей вместимостью 713 мест», — уточнила Марцела Горешовска, начальник управления образования. В конце октября должна завершиться реконструкция еще одного отделения в детском саду при школе генерала Франтишка Файтла, после чего состоится дополнительное зачисление.

Администрация Праги 18 также планирует отремонтировать детский сад Místecká, за счет чего будет создано 90 мест. «Для этого проекта городской округ получил от муниципалитета субсидию в размере 50 миллионов», — отметила Гана Сайцова, пресс-секретарь администрации Летнян.

«Детские сады в Праге 4 в основном удовлетворили заявления родителей, чьим детям к августу 2019 года исполнится три года. В некоторые сады приняты двухлетние дети», — сказал пресс-секретарь администрации Йиржи Бигас.

В Праге 8, по словам начальника управления образования Петра Свободы, большинство садов приняли всех трехлетних детей, которые постоянно проживают в городском округе. 

По данным Министерства образования, в столице более 400 детских садов. В прошлом году в дошкольные учреждения было принято более 43 тысяч малышей.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
дети детский сад Прага
Читайте
по теме 
Бездомный в Чехии нашел мертвого новорожденного ребенка
03.07.2019 13:15 Общество
Бездомный в Чехии нашел мертвого новорожденного ребенка
1306 0
В Праге пройдет международная выставка роботов
01.07.2019 09:51 Пресс-релизы
В Праге пройдет международная выставка роботов
1381 0
В Чехии подростки могут официально подрабатывать на каникулах с 15 лет
28.06.2019 14:35 Экономика
В Чехии подростки могут официально подрабатывать на каникулах с 15 лет
1569 0
Пражский выставочный центр открывает новые игровые площадки и места для отдыха
28.06.2019 11:57 Экономика
Пражский выставочный центр открывает новые игровые площадки и места для отдыха
1281 0
Последние новости:
08
июля
Россия и Чехия возобновили полеты между странами в прежних объемах
08.07.2019 14:17 Экономика
Россия и Чехия возобновили полеты между странами в прежних объемах
146 0
Чешские магазины заманивают покупателей несуществующими скидками
08.07.2019 11:02 Экономика
Чешские магазины заманивают покупателей несуществующими скидками
812 0
На крыше пражского торгового центра загорелась трава
08.07.2019 09:00 Общество
На крыше пражского торгового центра загорелась трава
536 0
06
июля
Названы победители 54-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах
06.07.2019 23:18 Культура
Названы победители 54-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах
1058 0
05
июля
Метеорологи распространили предупреждение о пожарах на всю Чехию
05.07.2019 13:43 Общество
Метеорологи распространили предупреждение о пожарах на всю Чехию
1578 0
В зоопарке Брно усыпили камчатского медведя Елизара
05.07.2019 10:23 Общество
В зоопарке Брно усыпили камчатского медведя Елизара
1206 0
04
июля
В Минтрансе Чехии рассказали о переговорах с Россией по авиаперевозкам
04.07.2019 14:31 Экономика
В Минтрансе Чехии рассказали о переговорах с Россией по авиаперевозкам
1569 0
На станции метро «Пражскего повстани» вышел из строя эскалатор
04.07.2019 13:21 Общество
На станции метро «Пражскего повстани» вышел из строя эскалатор
1274 0
Девятилетняя девочка в Чехии чуть не погибла в канатном парке
04.07.2019 11:28 Общество
Девятилетняя девочка в Чехии чуть не погибла в канатном парке
1633 0
В среднем расходы чехов на жилье составляют 5606 крон в месяц
04.07.2019 09:18 Экономика
В среднем расходы чехов на жилье составляют 5606 крон в месяц
1501 0


Мобильная версия