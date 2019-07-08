На крыше пражского торгового центра загорелась трава

Три пожарных команды вынуждены были в воскресенье вечером ликвидировать пожар на крыше торгового центра «Новый Смихов» в Праге 5.

Трава загорелась 7 июля около 19:30. Пресс-секретарь пражских пожарных Мартин Кавка сообщил, что пожар удалось быстро обнаружить и ликвидировать.

«Пожарные погасили тлеющий газон, а затем пролили крышу и растущую на ней траву водой», — рассказал Кавка. Причиной возгорания, вероятно, стала халатность. Размер ущерба пока не определен.

Как уже сообщал 420on.cz, из-за продолжающейся засухи Чешский гидрометеорологический институт распространил предупреждение о возможном возникновении пожаров на всю территорию республики. Оно действует с 10 утра 5 июля до сообщения об отмене. Людям запрещено разводить огонь в лесу, парках и других местах, сжигать траву, бросать окурки на землю, использовать источники открытого огня.

Источник: novinky.cz