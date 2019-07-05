Метеорологи распространили предупреждение о пожарах на всю Чехию

Из-за продолжающейся засухи Чешский гидрометеорологический институт распространил предупреждение о возможном возникновении пожаров на всю территорию республики. Оно действует с 10 утра 5 июля до сообщения об отмене.

Ранее предупреждение действовало только для северной части Чехии, однако из-за минимального количества осадков оно распространено на всю страну.

«Мы ожидаем, что в ближайшие несколько дней в Чешской Республике практически не будет дождей. В результате риск возникновения и распространения пожаров сохранится», — говорится в сообщении.

Людям запрещено разводить огонь в лесу, парках и других местах, сжигать траву, бросать окурки на землю, использовать источники открытого огня. Кроме того, метеорологи напомнили о высоких температурах в Южной Моравии. В субботу воздух может прогреться до 30-33 градусов Цельсия.

Согласно прогнозу, жара, которая наблюдалась в Чехии с конца июня до начала июля, пока не повторится. Температура воздуха на следующей неделе составит около +25°C.