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На станции метро «Пражскего повстани» вышел из строя эскалатор

На станции метро «Пражскего повстани» вышел из строя эскалатор

Марина Комарова 277 0
Сплошные неприятности сопровождают ремонт путей между станциями «Пражскего повстани» и «Качеров». В понедельник станция метро «Пражскего повстани» не могла справиться с огромным наплывом пассажиров, а в четверг там сломался один из эскалаторов.
Фото: ČTK
На станции метро «Пражскего повстани» вышел из строя эскалатор

Пресс-секретарь Транспортного предприятия Праги Анета Ржегкова рассказала, что был поврежден главный вал эскалатора, поэтому ремонт, по предварительным оценкам, займет не менее трех недель. Более точно назвать срок получится после демонтажа оборудования. В течение этого времени на выход из метро будут работать два оставшихся эскалатора, а чтобы попасть в метро, пассажирам придется использовать лестницу, которая находится у второго входа на станцию.

Как уже сообщал 420on.cz, утром 1 июля, в первый рабочий день после закрытия участка линии метро C, на станции «Пражскего повстани» люди полностью заполнили вестибюль и не могли около 20 минут выйти на улицу. Самая сложная ситуация наблюдалась с 09:00 до 09:30. В результате движение поездов было ограничено, а вход на станцию закрыт.

Поезда на участке линии C между станциями «Пражскего повстани» и «Качеров» не будут ходить до субботы, 6 июля, из-за замены шпал.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
метро Транспортное предприятие Праги Чехия транспорт
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