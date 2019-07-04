Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.47
USD
22.58
RUB
0.36
UAH
0.87
Энциклопедия Карта Погода
01d 25 °C
Девятилетняя девочка в Чехии чуть не погибла в канатном парке

Девятилетняя девочка в Чехии чуть не погибла в канатном парке

Марина Комарова 525 0
В детском канатном центре на Шумаве чуть не произошла трагедия. Девятилетняя девочка, находясь на высоте шести метров, запуталась в веревках и стала задыхаться, на короткое время потеряв сознание.
Девятилетняя девочка в Чехии чуть не погибла в канатном парке

«Мы доставили девочку на вертолете в больницу города Пльзень уже в сознании», — рассказала пресс-секретарь спасательной службы Мария Свободова. Полиция расследует дело о причинении вреда здоровью в результате халатности. По одной из версий, девочка плохо прикрепила защитный карабин при съезде по канату.

«Это привело к тому, что она повисла на веревке на высоте шести метров над землей и, поскольку у нее уже не было сил держаться, отпустила канат. В результате ремень безопасности затянулся у нее на шее и начал душить», — пояснил один из свидетелей. По словам директора канатного парка, девочка перед доступом к аттракционам получила необходимые указания, а в парке присутствовал инструктор.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы


Мобильная версия