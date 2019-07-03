8% расходов чехов приходится на алкоголь, сигареты и проституток

По расходам на проституцию, наркотики и алкоголь чехи входят в топ-3 самых порочных наций Европейского союза. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Согласно данным, опубликованным ЕС, в 2017 году расходы чешских семей на алкоголь, табак, проституток и наркотики составили 8,2% от общей суммы затрат. По этому показателю Чехия занимает третье место, а лидером рейтинга является Люксембург (9%). Второе место занимает Венгрия с показателем 8,3%. Голландцы и немцы тратят на «порочные» товары и услуги 3,2%, австрийцы — 3,3%.

Аналитики также определяли, на какие именно развлечения европейцы тратят больше всего. Оказалось, что 0,9% расходов венгров составляет проституция (у чехов только 0,2%). На наркотики больше всего тратят итальянцы (1,5%), тогда как чехи — только 0,4%. Зато табачные изделия для чехов составляют самую большую статью «аморальных» расходов (4,3%). Эстонцы занимают первое место по расходам на алкогольные напитки (5,2%), чехи по этому показателю находятся на пятой строчке рейтинга (3,3%).

Источник: seznamzpravy.cz