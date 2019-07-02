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Ряд пражских улиц закроют для проезда автомобилей в ближайшие дни

Ряд пражских улиц закроют для проезда автомобилей в ближайшие дни

Александра Кириченко 431 0
С 6 по 8 июля в чешской столице будет нарушено или полностью перекрыто движение по многим улицам, а также по ряду набережных и мостов, сообщает пресс-служба пражского магистрата.
Фото: Praha.eu
Ряд пражских улиц закроют для проезда автомобилей в ближайшие дни

В субботу, 6 июля, это будет связано с мотопарадом, который состоится в рамках акции Prague Harley Days 2019. Байкеры проедут по улицам в Праге 1, 7 и 8 в период с 10:00 до 12:00.

Мотопарад начнется у выставочного центра Голешовице и там же завершится. Для других транспортных средств последовательно будут закрыты улицы Za Elektrárnou, U Výstaviště, Dukelských hrdinů, Veletržní, Bubenská, Главков мост, Wilsonova, Вацлавская площадь, Mezibranská, Žitná, Карлова площадь, Resslova, набережные Масарика, Сметаны и Крестоносцев, площадь Яна Палаха, Манесов мост, Klárov, Chotkova, Badeniho, Milady Horákové, Veletržní и Dukelských hrdinů. Полиция Чешской Республике будет участвовать в регулировании движения. 

С 06:00 воскресенья, 7 июля, до 24:00 понедельника, 8 июля, в связи с концертами Эда Ширана для автомобилей будут закрыты улицы в районе аэродрома Летняны: Jilemnická, Hůlkova, Křivoklátská, Tupolevova, Toužimská, Semilská, Ivančická, Ašská, Kramolínská, NN303, Beladova, Dětenická, Vrchlabská, Slovačíkova, Krnská, Kopřivnická, Beranových, Žacléřská, Prosecká и Listova. Жители Праги 18 и 19 с соответствующими парковочными картами проехать смогут, как и общественный транспорт.

Также посетителям концертов напоминают, что в районе аэродрома парковка не предусмотрена, и рекомендуют добираться на метро (ближайшая станция — «Летняны» линии C). В эти дни оно будет ходить с сокращенными интервалами.

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Темы
Автомобили Прага ограничение
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