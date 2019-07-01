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У подозреваемого в мошенничестве украинца чешская полиция нашла 21 млн крон

У подозреваемого в мошенничестве украинца чешская полиция нашла 21 млн крон

Марина Комарова 781 0
По данным полиции, более 21 млн крон было спрятано в квартире гражданина Украины в чешском городе Велке-Мезиржичи. Мужчина подозревается в мошенничестве с НДС.
У подозреваемого в мошенничестве украинца чешская полиция нашла 21 млн крон
Полиция обвинила задержанного в нескольких преступлениях, включая уход от налогов и нелегальное трудоустройство, после чего суд отправил его под стражу. Украинцу грозит до 10 лет тюрьмы.
 
Мужчина был задержан в середине прошлой недели сотрудниками подразделения экономической преступности Южной Моравии. По данным полиции, он предоставлял работу другим иностранцам на заводах и других предприятиях. Выставляя фиктивные фактуры, украинец создавал ситуации, когда фирмы, существующие только на бумаге, не общались с финансовым управлением, а именно на них было обязательство по уплате НДС. Налог в результате никто не платил.
 
«Этими фиктивными фирмами также владели иностранцы, и наказать их было невозможно», — рассказали в полиции. Стражи порядка были сильно удивлены количеством денег, найденных в квартире у обвиняемого.
 
«В диване было спрятано 1600 банкнот номиналом 5000 крон, 6400 купюр номиналом 2000 крон и 504 купюры номиналом 1000 крон. В общей сложности 21 млн крон и 8 тысяч долларов находились в коробках из-под обуви, спрятанных в диване», — пояснили в полиции.
 
Источник: novinky.cz
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Темы
полиция налоги Чехия Украина работа преступность
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