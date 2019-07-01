На станции «Пражскего повстани» люди ждали 20 минут, чтобы выйти из метро

Утром 1 июля, в первый рабочий день после закрытия участка линии метро C, на станции «Пражского повстани» люди полностью заполнили вестибюль и не могли около 20 минут выйти на улицу.

Фото: Šárka Mrázová, ČTK

Около 9:30 ситуация начала стабилизироваться, сообщил диспетчер Транспортного предприятия Праги.

Проблема была вызвана тем, что люди еще не выбрали альтернативные маршруты, а вестибюли станции метро слишком узкие, чтобы принять столько пассажиров одновременно. «К сожалению, невозможно полностью заменить метро», — отметил диспетчер.

При этом автобусы ходят с интервалом в одну минуту, что, по его словам, находится «на пределе пропускной способности».

В результате движение поездов метро пришлось замедлить, пока люди не покинули вестибюль. Поезда на участке линии C между станциями «Пражскего повстани» и «Качеров» не будут ходить до субботы, 6 июля, из-за замены шпал.

Источник: novinky.cz