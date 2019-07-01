Треть молодых чехов живут с родителями

Обрести независимость и жить отдельно — желание подавляющего большинства молодых людей. К сожалению, нынешняя ситуация на рынке жилья способствует тому, что треть чехов в возрасте от 25 до 34 лет живут под одной крышей с родителями.

Фото: Profimedia.cz

Данные Евростата показывают, что ситуация с жильем для молодого поколения в большинстве европейских стран непростая. В возрасте от 25 до 34 лет около 28,5% европейцев живут вместе с родителями, в Чехии этот показатель составляет 32%.

Доля представителей молодого поколения, живущих с родителями, наиболее низкая в странах Северной Европы (менее 10%). Только 3% молодых датчан, 5% финнов и 6% шведов живут с родителями. Также относительно низкие показатели отмечены во Франции (13,5%), Великобритании (14,9%), Германии (17,3%) и Австрии (17,5%). Семейным жильем пользуется пятая часть эстонцев и бельгийцев.

Средний возраст, в котором чехи покидают дом родителей, составляет 26,2 года. Этот показатель лишь немного превышает средний по Европе (26 лет), основанный на данных из 28 государств — членов ЕС.

Однако в 12 странах Европейского союза ситуация на рынке жилья позволяет молодым людям обрести независимость в более раннем возрасте, чем в Чешской Республике. Хорошие условия в основном в Швеции (средний возраст переезда от родителей — 18,5 года), Люксембурге (20,1 года) и Дании (21,1 года). Поздно покидают родные гнезда молодые люди в Италии (30,1 года), на Мальте (30,7 года), в Словакии (30,9 года) и Хорватии (31,8 года).

Дорогая недвижимость, а также более жесткие условия для получения ипотеки заставляют молодых людей оставаться с родителями дольше, чем они хотят. Важным фактором для переезда является получение достаточного регулярного дохода.

Молодежь не может позволить себе купить новое жилье, поэтому аренда становится все более актуальной. Однако растущий спрос на квартиры, естественно, увеличивает расценки. Наиболее драматичная ситуация складывается в Праге, где аренда одного квадратного метра в апреле обходилась в 351 крону. Стоимость аренды средней квартиры в 60 квадратных метров, согласно Realitymix.cz, достигла в апреле 19 880 крон.

Источник: novinky.cz