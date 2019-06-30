Организаторы назначили дату гей-парада в Праге

В этом году «парад гордости» Prague Pride состоится 10 августа. Согласно поданной в пражский магистрат заявке, в нем ожидается участие 30 тысяч человек.

Фото: Pirátská strana

Шествие пройдет от Вацлавской площади через улицу Na Příkopě к площади Республики, затем по улицам Revoluční, Řásnovka и Klášterská, набережной Дворжака, площади Кюри, мосту Чеха и далее на Летну. В финальной точке состоится концерт.

Гей-парад станет кульминацией ЛГБТ-фестиваля, который пройдет с 5 по 11 сентября. Его полную программу организаторы пока не обнародовали.

Первый Prague Pride состоялся в 2011 году. С каждым годом число его участников увеличивается. В прошлом году весь фестиваль привлек 92 тысячи человек, а в параде, по данным организаторов, приняли участи 40 тысяч. 40% из них были из Праги, 29% — из других регионов Чехии, 6% — из Словакии и еще около 25% — из других стран.

Источник: ceskenoviny.cz