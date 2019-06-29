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В Праге с воскресенья запрещено разводить огонь и курить в парках

В Праге с воскресенья запрещено разводить огонь и курить в парках

Александра Кириченко 430 0
Чешский гидрометеорологический институт объявил о высоком уровне опасности в связи с жаркой погодой и отсутствием осадков. Особый режим вступит в силу в 10:00 30 июня. В связи с этим в ближайшие дни нельзя будет разводить костры и курить в местах повышенного риска: парках, садах и лесопарках.
В Праге с воскресенья запрещено разводить огонь и курить в парках

Запрет действует с момента публикации на официальном сайте мэрии Праги. Согласно положению, территориями повышенного риска с точки зрения распространения пожаров являются леса и прилегающие территории в пределах 50 метров от их границ; лесопарки, парки и сады, а также точки для хранения сена и соломы. В таких местах в период действия предупреждения запрещено распространение или поддержание открытого огня (например, сжигание хвороста и коры), курение (исключая электронные сигареты), использование пиротехнических изделий и других потенциальных источников возгорания.

Срок действия этих ограничений пока неизвестен и будет зависеть от фактической погоды.

Источник: praha.eu

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Темы
Прага погода пожар запрет парки
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