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Чехи стали меньше наказывать детей за плохие оценки

Чехи стали меньше наказывать детей за плохие оценки

Марина Комарова 115 0
Количество детей, которые боятся возвращаться домой из-за плохих оценок в школьном табеле, значительно снизилось по сравнению с прошлым годом. Однако наметилась другая тенденция: родители поощряют детей за хорошие оценки слишком дорогими подарками.
Фото: Ivan Blažek, Právo
Чехи стали меньше наказывать детей за плохие оценки

«Каждый день около 500 детей звонят нам на горячую линию, но мало кто из них жалуется на страх перед родителями из-за плохих оценок. Это уже не так актуально, как несколько лет назад, когда тысячи детей звонили нам», — рассказала Регина Яндова, один из организаторов горячей линии.

Она связывает это главным образом с тем, что у родителей стало больше возможностей контролировать показатели детей в течение года. Многие школы используют электронные системы, с помощью которых родители могут следить за успеваемостью. 

«Иногда нам звонят сами родители, и наши психологи советуют им, как реагировать, когда успеваемость ухудшается. Мы объясняем, что они должны работать с ребенком на постоянной основе, и советуем, как выстроить такую систему, например пригласить репетитора», — говорит Яндова.

Детский психолог Мирослав Гудец обращает внимание на другую крайность, когда родители пытаются мотивировать своих детей дорогими подарками, если те станут лучше учиться.

«Я сталкивался с ситуацией, когда у ребенка были проблемы в школе и родители пообещали ему, что купят мотоцикл, однако потом выяснилось, что он не сможет на нем ездить, и интерес к учебе снова пропал», — вспоминает он. Кроме того, часто родители предлагают детям 1000 крон за табель с хорошими оценками.

«Цель образования не в том, чтобы ребенок мог похвастаться дома. В таком случае он теряет радость обучения. Предлагать дорогие подарки в обмен на хорошие оценки — это неправильная мотивация», — подчеркивает Гудец. Психологи считают, что вполне достаточно купить мороженое, торт или организовать ребенку небольшое путешествие, чтобы после окончания школьного года он получил приятные впечатления.

Источник: novinky.cz

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Темы
школы Чехия дети
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