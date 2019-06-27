В публикациях на Facebook врачи и искусственный интеллект могут распознать психоз, алкоголизм и диабет

Лексика, используемая в Facebook, помогает выявить ряд проблем со здоровьем, таких как диабет, депрессия или психоз. Об этом свидетельствуют исследования американских врачей, опубликованные в журнале PLOS ONE.

«Сообщения в социальных сетях очень часто связаны с образом жизни и опытом, а также с тем, как люди себя чувствуют. Такие сообщения предоставляют нам огромное количество информации, которую трудно получить другими способами», — объясняет Раина Мерчант, руководитель исследования.

Проект основан на идее, что язык, используемый в социальных сетях, может быть использован для получения информации о том, что происходит с человеком. Получив доступ к таким данным, врач может судить о здоровье человека в целом.

«Пока исследование в зачаточном состоянии, мы надеемся, что получим данные из сообщений пациентов в Facebook, которые помогут нам больше узнать об их здоровье», — сказала Мерчант.

Ученые проверили свою гипотезу на тысяче пациентов, которые дали согласие на анализ всей своей истории в Facebook. Затем они создали три модели: одна анализировала только сообщения, другая пыталась оценить здоровье людей по их демографическим показателям, а третья объединила два подхода.

Самой простой анализ касался алкоголя: считать частоту употребления слов «бутылка» и «алкоголь» оказалось эффективнее, чем изучать демографические данные. Четкая связь также была обнаружена между вульгарным языком и более высокими показателями психоза и злоупотребления наркотиками.

Однако некоторые данные трудно объяснить, и связь между ними и заболеваниями, вероятно, будет сложно установить. Например, выяснилось, что люди, которые используют такие слова, как «Бог» или «молиться», страдают от диабета в 15 раз чаще, чем те, кто общается нерелигиозными словами. Почему? Ученые пока не знают.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz