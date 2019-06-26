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Более 20% чешских детей страдают от избыточного веса или ожирения

Более 20% чешских детей страдают от избыточного веса или ожирения

Марина Комарова 221 0
В Чешской Республике около пятой части детей в возрасте от 11 до 15 лет имеют избыточный вес или страдают ожирением. Еще примерно у 5% детей вес недостаточный.
Более 20% чешских детей страдают от избыточного веса или ожирения
Однако, если сравнивать с ситуацией 2014 года, сейчас подростки едят меньше сладостей и больше фруктов и овощей, говорится в исследовании, проведенном учеными из Оломоуца. В прошлом году в их проекте приняли участие около 13 тысяч школьников из 230 школ по всей стране.
 
«Эта работа показывает, что более пятой части детей в возрасте от 11 до 15 лет имеют избыточный вес или страдают ожирением, — сказал министр здравоохранения Адам Войтех. — К сожалению, если мы посмотрим на ситуацию в мире, станет очевидно, что число детей с избыточным весом растет».
 
Согласно исследованию, 15% чешских подростков имеют избыточный вес и 6% страдают ожирением. Проблемы с весом чаще испытывают девочки, чем мальчики. В то же время ученые обнаружили, что 29% девочек-подростков с избыточным весом или ожирением не признают этого.  С другой стороны, около 20% девушек считают себя толстыми, хотя их вес в норме.
 
«Мы узнали, что почти треть девочек в возрасте 13-15 лет негативно оценивают собственный вес. Мы предполагаем, что возрастной период с обостренным чувством собственного достоинства играет здесь важную роль в сочетании с повсеместным социальным давлением по поводу стройности», — пояснил Михал Калман, руководитель исследовательской группы в университете Палацкого в Оломоуце.
 
По его словам, исследования также показали, что пищевые привычки чешской молодежи улучшаются. По крайней мере один фрукт в день съедает около половины детей в возрасте от 11 до 15 лет, овощи едят 37% детей.
По мнению экспертов, избыточному весу детей способствует отсутствие физической нагрузки. Поэтому они рекомендуют, чтобы школы в свободное время предоставляли ученикам свои игровые площадки, а родители максимально мотивировали детей на занятия спортом.
 
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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Темы
дети Чехия
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