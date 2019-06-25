Чехи заняли четвертое место в списке самых честных народов мира

Жители Чехии могут гордиться результатами международного исследования Civic honesty around globe, о котором написал научный журнал Science: 80% представителей страны сделали попытку вернуть найденный на улице кошелек с деньгами. Честнее оказались только участники эксперимента в Дании, Швеции и Новой Зеландии.

Постарались вернуть кошелек, в котором изначально не было денег, 60% чехов. В этом случае они разместились на шестом месте, пропустив вперед жителей Швейцарии, Норвегии, Нидерландов, Дании, Швеции и Польши. В обоих вариантах исследования представители Чешской Республики проявили себя более честными, чем немцы, американцы, британцы и канадцы.

Эксперимент проводился в 40 странах мира. В список вошла Россия, разместившаяся в середине второй десятки, и Казахстан, занявший четвертое место с конца: реже возвращали кошелек только в Китае, Перу и Монголии, а среди жителей Евросоюза наименее щепетильными оказались греки и итальянцы.

Стоит отметить, что условия эксперимента были довольно странными. Организаторы не разбрасывали кошельки, как можно было подумать, а отдавали сотрудникам различных учреждений и организаций (банков, отелей, театров, музеев, отделений почты или полиции и т.д.) якобы найденный на улице прозрачный конверт, в котором виднелись визитная карточка, список покупок, ключ и в некоторых случаях деньги — $13,75 в местной валюте (в Чехии эта сумма превратилась в 170 крон). Имя на визитной карточке всегда было мужским и типичным для каждой страны, а должность обозначалась как программист или разработчик. В Чехии использовались имена ассистентов исследователей, Вацлав Корбел и Марек Поспишил. Эксперимент проводился в шести городах: Праге, Брно, Остраве, Пльзене, Оломоуце и Либерце.

Эксперты обратили внимание на то, что при наличии денег в конверте владельцев искали чаще (в среднем по странам-участницам деньги попробовали вернуть в 51% случаев, а конверт без них — в 40%), и провели контрольное исследование, подтвердившее эту закономерность. В трех странах, США, Великобритании и Польше, в «кошельки» вложили по $93 в местной валюте, и количество попыток возврата в данном случае действительно выросло.

Источник: penize.cz