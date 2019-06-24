Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.6
USD
22.47
RUB
0.36
UAH
0.86
Энциклопедия Карта Погода
01d 28 °C
Украинец в Польше потерял сознание на производстве — его отвезли в лес и оставили умирать

Украинец в Польше потерял сознание на производстве — его отвезли в лес и оставили умирать

Марина Комарова 1046 0
Украинский рабочий Василий Черный потерял сознание во время работы в польской компании по производству гробов. Руководитель предприятия вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, отвезла рабочего в лес и оставила там.
Фото: Jaroslav Soukup, Novinky
Украинец в Польше потерял сознание на производстве — его отвезли в лес и оставили умирать

Украинец, который работал на фабрике нелегально, умер, сообщает польская газета Wyborcza. Дело расследует польская полиция.

Труп был обнаружен 14 июня лесником в лесу недалеко от Вогровца. Поскольку на руках у мужчины были рабочие перчатки, возникли слухи, что это может быть украинец, работавший в Польше. Информация подтвердилась: 36-летний Василий Черный из Ивано-Франковской области приехал в страну четыре месяца назад. Он работал на стройке, но также подрабатывал на предприятии по изготовлению гробов.

Сотрудники рассказали, что в производственном цеху было жарко, в воздухе были пары краски и лака, и рабочему стало плохо. 53-летняя руководительница фирмы Гражина Ф. запретила вызывать скорую помощь, потому что ЧП произошло в нерабочее время. Женщина сказала, что сама все решит, и отправила остальных работников домой.

Однако вместо врача она отвезла мужчину в лес, поскольку боялась, что властям станет известно о нелегалах в ее фирме. «Мы ранее не видели ничего подобного», — сказали сотрудники полиции. Женщине грозит пять лет тюрьмы, а также наказание за нелегальное трудоустройство иностранца.

Также был задержан один из украинских рабочих, которого планируют привлечь к ответственности за воспрепятствование расследованию. Он знал, что случилось с Василием, и решил покинуть Польшу. Также его подозревают в том, что он помог женщине спрятать тело в лесу. Вскрытие еще не показало причину смерти. 

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
украинцы работа Польша
Читайте
по теме 
Профсоюзы не согласны с повышением зарплат для украинских рабочих
06.06.2019 09:25 Экономика
Профсоюзы не согласны с повышением зарплат для украинских рабочих
2402 0
Чешские предприятия нанимают украинцев, словаков, поляков, россиян, белорусов и молдаван
30.01.2019 08:14 Экономика
Чешские предприятия нанимают украинцев, словаков, поляков, россиян, белорусов и молдаван
4214 0
Чешское правительство рассматривает вопрос об удвоении квот для украинских работников
28.01.2019 18:37 Экономика
Чешское правительство рассматривает вопрос об удвоении квот для украинских работников
2878 0
В 2018 году в Чехии нелегально находились 4 992 человека
17.01.2019 13:50 Общество
В 2018 году в Чехии нелегально находились 4 992 человека
2102 0
Последние новости:
24
июня
Бабиш после воскресного митинга указал на неблагодарность чехов
24.06.2019 13:57 Политика
Бабиш после воскресного митинга указал на неблагодарность чехов
330 0
Министр промышленности Чехии пожаловался на нехватку рабочей силы
24.06.2019 12:18 Экономика
Министр промышленности Чехии пожаловался на нехватку рабочей силы
343 0
Пять носорогов из Чехии будут жить в национальном парке Руанды
24.06.2019 11:28 Общество
Пять носорогов из Чехии будут жить в национальном парке Руанды
138 0
В Чехии изготавливают 192 литра пива на душу населения ежегодно
24.06.2019 08:37 Экономика
В Чехии изготавливают 192 литра пива на душу населения ежегодно
270 0
23
июня
Демонстрация против Бабиша на пражской Летне собрала минимум 200 тысяч участников
23.06.2019 19:33 Политика
Демонстрация против Бабиша на пражской Летне собрала минимум 200 тысяч участников
1585 0
21
июня
Президент Словакии Зузана Чапутова встретилась с чешскими политиками
21.06.2019 16:24 Политика
Президент Словакии Зузана Чапутова встретилась с чешскими политиками
596 0
Госэкзамены по чешскому языку не сдали 5% выпускников
21.06.2019 14:38 Общество
Госэкзамены по чешскому языку не сдали 5% выпускников
1007 0
Медицинская страховка в Чехии будет покрывать расходы на марихуану
21.06.2019 13:26 Общество
Медицинская страховка в Чехии будет покрывать расходы на марихуану
1815 0
Попрошайки в Праге придумывают новые способы обмана
21.06.2019 12:23 Общество
Попрошайки в Праге придумывают новые способы обмана
2799 0
В Праге перевернутая Audi оказалась на крышах припаркованных автомобилей
21.06.2019 09:53 Экономика
В Праге перевернутая Audi оказалась на крышах припаркованных автомобилей
1332 0


Мобильная версия