Пять носорогов из Чехии будут жить в национальном парке Руанды

Пять редких черных носорогов из зоопарка «Двур Кралове» в воскресенье вечером были перевезены на самолете в национальный парк Акагер в Руанде. Животные должны способствовать восстановлению вымершей популяции носорогов в Африке.

Об этом рассказала пресс-секретарь зоопарка Андреа Иорушова. Перевозка длилась около семи часов. Носорогов в течение трех месяцев готовили к перелету в огромных контейнерах. Для этого контейнеры были установлены между вольерами, в ящиках оставляли фрукты и ненадолго закрывали там носорогов, чтобы животные привыкали и не боялись перевозки.

Каждый носорог весит около тонны. В перелете их сопровождала команда из пяти человек во главе с Питом Моркелем, африканским экспертом по перевозке животных.

Придворный зоопарк, принадлежащий Краловеградецкому краю, — один из крупнейших и наиболее успешных заводчиков носорогов в мире. Все носороги, выбранные для перемещения в Африку, относятся к так называемому восточному подвиду. В дикой природе таких особей всего несколько сотен, а черных носорогов в целом — около пяти тысяч.

Стоимость проекта составляет около 4,3 млн крон. Деньги были в основном пожертвованы спонсорами. Животные станут подарком правительству Руанды.

Европейские носороги в Руанде сначала будут находиться в деревянных вольерах размером восемь на восемь метров. Через несколько недель их переведут в загоны площадью от 1 до 16 гектаров. Примерно через год животные смогут отправиться в северную часть парка площадью три тысячи гектаров, которая представляет собой полуостров на озере.

В Руанде носороги были полностью уничтожены во время гражданской войны в середине 1990-х годов. В южной части парка Акагер в настоящее время живет стадо из 18 двурогих носорогов восточного подвида, которые были доставлены в Руанду два года назад.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz