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Госэкзамены по чешскому языку не сдали 5% выпускников

Госэкзамены по чешскому языку не сдали 5% выпускников

Марина Комарова 250 0
Письменный экзамен по чешскому языку в этом году провалили 5,3% старшеклассников, впервые сдававших тесты. Это на 1,8 процентных пункта больше, чем в прошлом году.
Фото: CTK
Госэкзамены по чешскому языку не сдали 5% выпускников
Такие данные представил организатор государственных экзаменов Cermat.
 
Из общего числа (48 700) выпускников, которые, помимо чешского языка, записались на экзамен по иностранному языку и сдавали две письменные работы, 7,4% потерпели неудачу. Около 4,4% не сдали экзамен по чешскому языку и 2,2% — по иностранному. 0,8% учеников не справились с обоими экзаменами.
 
По сравнению с прошлым годом успешность сдачи экзамена по чешскому языку снизилась во всех типах школ, особенно в училищах (11,6%). При этом в 2019 году ученикам дали больше времени (110 минут) и возможность менять тему в процессе выполнения работы. Самой большой проблемой для выпускников оказалось правописание.
 
Весной около 62 800 учеников сдавали единый государственный экзамен. Чешский язык обязателен для всех, а второй предмет — математика или иностранный язык — можно было выбрать. Примерно 75% учеников сдавали иностранный язык, как правило, английский.
 
Источник: novinky.cz
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Темы
школы образование Прага Чехия чешский язык
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