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Доверие людей к вакцинации в Европе снижается

Доверие людей к вакцинации в Европе снижается

Марина Комарова 165 0
Менее 60% жителей Европы верят в эффективность вакцинации. Намного выше этот показатель в Азии и Африке, следует из опроса компании Welcome Trust.
Доверие людей к вакцинации в Европе снижается
Примерно 79% опрошенных в 140 странах мира верят, что вакцинация безопасна. В этом году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила растущее нежелание прививать детей в качестве одной из десяти ведущих угроз для здоровья. Хотя большинство людей в Южной Азии и Восточной Африке убеждены в безопасности вакцинации, на другом конце шкалы находятся государства Европы и Северной Америки.
 
Франция является страной с наибольшим недоверием к прививкам: каждый третий француз не считает их безопасными. В топ-10 государств, где более 25% жителей не доверяют вакцинам, также входят Швейцария, Австрия, Бельгия и Исландия. Чешская Республика расположилась в середине списка европейских стран: 6% населения Чехии не доверяют вакцинации и 64% считают ее эффективной.
 
Люди, которые скептически относятся к прививкам, часто утверждают, что обеспокоены их негативными последствиями для здоровья или развития детей. 
 
«Нежелание делать прививки может, по крайней мере в некоторых странах, замедлить прогресс, достигнутый в борьбе с болезнями», — отметила эксперт ВОЗ Энн Линдстранд.
 
Заболевание корью — характерный пример. Опрос показал, что есть корреляция между низким уровнем вакцинации населения и увеличением числа случаев этой потенциально смертельной болезни, которая недавно охватила некоторые страны. В число государств с самыми высокими темпами роста заболеваемости корью входят Мадагаскар, Филиппины и Венесуэла, где доступность вакцин ограничена, а также Украина и Франция, где люди мало доверяют прививкам.
 
В целом вакцинация, согласно ВОЗ, спасает от двух до трех миллионов жизней в год. Еще 1,5 миллиона смертей можно было бы предотвратить, если бы больше людей имели доступ к этому средству.
 
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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Темы
вакцинация Европа Чехия дети
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