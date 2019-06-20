В Чехии мужчину укусила ядовитая змея

В четверг в пражскую больницу доставили 51-летнего мужчину, которого в городе Градец-Кралове укусила ядовитая змея. Сначала мужа везла жена на своей машине, однако из-за угрозы жизни пришлось вызвать вертолет, чтобы как можно быстрее оказать пострадавшему помощь в медучреждении.

По данным полиции, несчастный случай произошел в четверг около 10 часов утра в доме, где мужчина разводил змей. После укуса женщина позвонила спасателям, села в машину вместе с мужем и отправилась в больницу. Однако из-за поражения сильным ядом спасатели приняли экстренные меры и вызвали вертолет, который приземлился прямо у шоссе и затем доставил пострадавшего в специализированный медицинский центр в Праге.

По словам пресс-секретаря полиции Ивы Кормошовой, вертолет ждал пациента у съезда с автомагистрали D11 на 68-м километре. Затем спасательный вертолет приземлился в Праге недалеко от Карловой площади, где находится специализированный токсикологический центр.

В настоящее время полиция изучает обстоятельства происшествия.

«Согласно первоначальной информации, пострадавшего укусила змея из семейства гадюк. Мы также проверим, нужно ли специальное разрешение на разведение таких змей и есть ли оно у мужчины», — добавила пресс-секретарь.