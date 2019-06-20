Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.63
USD
22.75
RUB
0.36
UAH
0.87
Энциклопедия Карта Погода
01d 22 °C
Молодая мама, неравнодушная к полицейским, несколько раз вызывала патруль

Молодая мама, неравнодушная к полицейским, несколько раз вызывала патруль

Марина Комарова 72 0
В мае полиция получила четыре звонка от неизвестного абонента по телефону 158. Звонившая просила полицейских приехать, утверждая, что молодая мать двоих детей находится в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков и с ножом в руке ходит по чешскому городу Смиржице.
Молодая мама, неравнодушная к полицейским, несколько раз вызывала патруль

Каждый раз патруль, согласно описанию, находил женщину и просил пройти тесты на дыхание и наркотические и психотропные вещества. Тесты всегда были отрицательными. Информация о том, что у женщины в руке был нож, также не была подтверждена. Женщина при этом понятия не имела, кто постоянно вызывает полицию.

Но в результате дальнейшего расследования полиция установила, что телефон, с которого звонил неизвестный, принадлежал этой матери. 22-летняя девушка призналась, что ей и сыну нравятся полицейские и таким образом она пыталась привлечь их внимание. Полиция квалифицировала ее поступок как правонарушение.

Источник: tydenikpolicie.cz

Рассказать всем:
Темы
полиция дети Чехия
Читайте
по теме 
Количество пьяных велосипедистов — виновников ДТП в Чехии сократилось
19.06.2019 18:44 Общество
Количество пьяных велосипедистов — виновников ДТП в Чехии сократилось
224 0
Как сейчас работают отделения МВД в Праге и как записаться на прием
18.06.2019 10:45 Жизнь
Как сейчас работают отделения МВД в Праге и как записаться на прием
764 0
Добраться до роддома женщине помогли полицейские
14.06.2019 10:47 Общество
Добраться до роддома женщине помогли полицейские
754 0
Американский «актер»-обманщик украл у чешской пенсионерки 1,7 млн крон
13.06.2019 17:09 Общество
Американский «актер»-обманщик украл у чешской пенсионерки 1,7 млн крон
1205 0
Последние новости:
19
июня
Количество пьяных велосипедистов — виновников ДТП в Чехии сократилось
19.06.2019 18:44 Общество
Количество пьяных велосипедистов — виновников ДТП в Чехии сократилось
224 0
В польском поезде от жары умер пассажир, машинист упал в обморок
19.06.2019 15:59 Общество
В польском поезде от жары умер пассажир, машинист упал в обморок
714 0
В Праге начали строительство четвертой линии метро
19.06.2019 15:15 Экономика
В Праге начали строительство четвертой линии метро
1093 0
Метеорологи предупредили о сильных грозах с градом
19.06.2019 13:37 Общество
Метеорологи предупредили о сильных грозах с градом
955 0
Vodafone предложил безлимитное скачивание данных только тем, кто пользуется интернетом дома
19.06.2019 11:40 Экономика
Vodafone предложил безлимитное скачивание данных только тем, кто пользуется интернетом дома
513 0
Жителя Казахстана будут судить за перевозку 50 тысяч евро из Чехии в Самару
19.06.2019 11:09 Общество
Жителя Казахстана будут судить за перевозку 50 тысяч евро из Чехии в Самару
1096 0
18
июня
Пенсионер утонул в природном бассейне Лготка
18.06.2019 20:22 Общество
Пенсионер утонул в природном бассейне Лготка
914 0
Искусственный интеллект дописал неоконченное произведение Дворжака
18.06.2019 13:58 Культура
Искусственный интеллект дописал неоконченное произведение Дворжака
444 0
Прага инвестирует 1 млрд крон в развитие школ и детских садов
18.06.2019 13:18 Экономика
Прага инвестирует 1 млрд крон в развитие школ и детских садов
512 0
Чешский мобильный оператор предложил безлимитный интернет-трафик
18.06.2019 09:33 Экономика
Чешский мобильный оператор предложил безлимитный интернет-трафик
2386 0


Мобильная версия