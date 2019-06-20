Молодая мама, неравнодушная к полицейским, несколько раз вызывала патруль

В мае полиция получила четыре звонка от неизвестного абонента по телефону 158. Звонившая просила полицейских приехать, утверждая, что молодая мать двоих детей находится в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков и с ножом в руке ходит по чешскому городу Смиржице.

Каждый раз патруль, согласно описанию, находил женщину и просил пройти тесты на дыхание и наркотические и психотропные вещества. Тесты всегда были отрицательными. Информация о том, что у женщины в руке был нож, также не была подтверждена. Женщина при этом понятия не имела, кто постоянно вызывает полицию.

Но в результате дальнейшего расследования полиция установила, что телефон, с которого звонил неизвестный, принадлежал этой матери. 22-летняя девушка призналась, что ей и сыну нравятся полицейские и таким образом она пыталась привлечь их внимание. Полиция квалифицировала ее поступок как правонарушение.

Источник: tydenikpolicie.cz