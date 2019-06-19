В польском поезде от жары умер пассажир, машинист упал в обморок

«Сначала поезд остановился на станции Плешев и стоял там три часа. 75-летний пассажир почувствовал себя плохо, приехала скорая помощь, но врачи не смогли помочь», — пишет Gazeta Wyborcza.
Вторая остановка произошла на станции Рогозно. В вагонах без кондиционера была очень высокая температура из-за прямого солнечного света. Снова на место была вызвана машина скорой помощи, поскольку сначала двое детей и одна женщина, а затем и машинист потеряли сознание.
Кроме того, пассажиры остались без еды и им не разрешалось посещать туалет. «Пассажиры жаловались, что железные дороги не предоставляли им какую-либо информацию, они были голодными, у них было мало воды и им не разрешалось пользоваться туалетами в поезде», — пишет газета.
В течение шести часов поезд находился на станции, и за все это время не были организованы альтернативные перевозки.
Всего в поезде находилось около 300 человек. Администрация железных дорог принесла им извинения и обещала вернуть стоимость билетов. Смерть пассажира, который, вероятно, скончался от сердечного приступа, расследует прокуратура.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz