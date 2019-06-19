В польском поезде от жары умер пассажир, машинист упал в обморок

Польские железные дороги извинились перед пассажирами поезда Gwarek за «комбинацию неудачных обстоятельств», которая, по сообщениям СМИ, превратила в кошмар их субботнее путешествие из Катовице в Слупск. Из-за девятичасового опоздания и перегрева один из пассажиров умер, несколько человек упали в обморок.

«Сначала поезд остановился на станции Плешев и стоял там три часа. 75-летний пассажир почувствовал себя плохо, приехала скорая помощь, но врачи не смогли помочь», — пишет Gazeta Wyborcza.

Вторая остановка произошла на станции Рогозно. В вагонах без кондиционера была очень высокая температура из-за прямого солнечного света. Снова на место была вызвана машина скорой помощи, поскольку сначала двое детей и одна женщина, а затем и машинист потеряли сознание.

Кроме того, пассажиры остались без еды и им не разрешалось посещать туалет. «Пассажиры жаловались, что железные дороги не предоставляли им какую-либо информацию, они были голодными, у них было мало воды и им не разрешалось пользоваться туалетами в поезде», — пишет газета.

В течение шести часов поезд находился на станции, и за все это время не были организованы альтернативные перевозки.

Всего в поезде находилось около 300 человек. Администрация железных дорог принесла им извинения и обещала вернуть стоимость билетов. Смерть пассажира, который, вероятно, скончался от сердечного приступа, расследует прокуратура.