Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.63
USD
22.88
RUB
0.36
UAH
0.87
Энциклопедия Карта Погода
11d 25 °C
В польском поезде от жары умер пассажир, машинист упал в обморок

В польском поезде от жары умер пассажир, машинист упал в обморок

Марина Комарова 191 0
Польские железные дороги извинились перед пассажирами поезда Gwarek за «комбинацию неудачных обстоятельств», которая, по сообщениям СМИ, превратила в кошмар их субботнее путешествие из Катовице в Слупск. Из-за девятичасового опоздания и перегрева один из пассажиров умер, несколько человек упали в обморок.
В польском поезде от жары умер пассажир, машинист упал в обморок
«Сначала поезд остановился на станции Плешев и стоял там три часа. 75-летний пассажир почувствовал себя плохо, приехала скорая помощь, но врачи не смогли помочь», — пишет Gazeta Wyborcza.
 
Вторая остановка произошла на станции Рогозно. В вагонах без кондиционера была очень высокая температура из-за прямого солнечного света. Снова на место была вызвана машина скорой помощи, поскольку сначала двое детей и одна женщина, а затем и машинист потеряли сознание.
 
Кроме того, пассажиры остались без еды и им не разрешалось посещать туалет. «Пассажиры жаловались, что железные дороги не предоставляли им какую-либо информацию, они были голодными, у них было мало воды и им не разрешалось пользоваться туалетами в поезде», — пишет газета.
 
В течение шести часов поезд находился на станции, и за все это время не были организованы альтернативные перевозки.
 
Всего в поезде находилось около 300 человек. Администрация железных дорог принесла им извинения и обещала вернуть стоимость билетов. Смерть пассажира, который, вероятно, скончался от сердечного приступа, расследует прокуратура. 
 
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
Рассказать всем:
Темы
поезда Чехия Польша врачи
Читайте
по теме 
Из центра Праги можно будет доехать на поезде до аэропорта менее чем за полчаса
06.06.2019 20:18 Общество
Из центра Праги можно будет доехать на поезде до аэропорта менее чем за полчаса
2720 0
RegioJet планирует открыть маршрут между Прагой и украинским городом Мукачево
10.04.2019 09:46 Экономика
RegioJet планирует открыть маршрут между Прагой и украинским городом Мукачево
2935 0
Субботние путешествия на историческом поезде по самым красивым горным окрестностям Праги
08.04.2019 13:00 Путешествия
Субботние путешествия на историческом поезде по самым красивым горным окрестностям Праги
2458 0
RegioJet купил семь поездов в Польше за 500 млн крон
08.03.2019 08:47 Экономика
RegioJet купил семь поездов в Польше за 500 млн крон
1301 0
Последние новости:
19
июня
В Праге начали строительство четвертой линии метро
19.06.2019 15:15 Экономика
В Праге начали строительство четвертой линии метро
248 0
Метеорологи предупредили о сильных грозах с градом
19.06.2019 13:37 Общество
Метеорологи предупредили о сильных грозах с градом
278 0
Vodafone предложил безлимитное скачивание данных только тем, кто пользуется интернетом дома
19.06.2019 11:40 Экономика
Vodafone предложил безлимитное скачивание данных только тем, кто пользуется интернетом дома
288 0
Жителя Казахстана будут судить за перевозку 50 тысяч евро из Чехии в Самару
19.06.2019 11:09 Общество
Жителя Казахстана будут судить за перевозку 50 тысяч евро из Чехии в Самару
533 0
18
июня
Пенсионер утонул в природном бассейне Лготка
18.06.2019 20:22 Общество
Пенсионер утонул в природном бассейне Лготка
767 0
Искусственный интеллект дописал неоконченное произведение Дворжака
18.06.2019 13:58 Культура
Искусственный интеллект дописал неоконченное произведение Дворжака
369 0
Прага инвестирует 1 млрд крон в развитие школ и детских садов
18.06.2019 13:18 Экономика
Прага инвестирует 1 млрд крон в развитие школ и детских садов
446 0
Чешский мобильный оператор предложил безлимитный интернет-трафик
18.06.2019 09:33 Экономика
Чешский мобильный оператор предложил безлимитный интернет-трафик
2163 0
17
июня
Городской совет Праги обнародовал перечень планируемых мер в связи с изменением климата
17.06.2019 18:51 Общество
Городской совет Праги обнародовал перечень планируемых мер в связи с изменением климата
1305 0
Прага выступила против строительства Марианской колонны на Староместской площади
17.06.2019 14:48 Культура
Прага выступила против строительства Марианской колонны на Староместской площади
859 0


Мобильная версия