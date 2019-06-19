Метеорологи предупредили о сильных грозах с градом

Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) предупредил, что в отдельных частях республики в среду и четверг будут сильные грозы, которые могут сопровождаться проливными дождями и градом.

«Грозы ожидаются во второй половине дня или вечером в среду и четверг, особенно в восточной части республики. Возможен град и сильные порывы ветра скоростью до 75 километров в час, выпадет около 30 миллиметров осадков», — сообщили в ČHMÚ.

В среду штормовой ветер будет наблюдаться в горных районах, Пардубице, Южной Чехии, Злине, Оломоуце. В среду предупреждение действует до 20 часов. В четверг предупреждение метеорологов также будет распространяться на Южную Чехию с 12:00 до 23:00.

Источник: novinky.cz