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Пенсионер утонул в природном бассейне Лготка

Пенсионер утонул в природном бассейне Лготка

Марина Комарова 333 0
Труп 79-летнего мужчины обнаружили днем 18 июня в природном бассейне — биотопе Лготка, который находится в Праге 4. Тело нашли водолазы, прибывшие вместе с пожарной командой.
Пенсионер утонул в природном бассейне Лготка
«Мы получили вызов о том, что женщина в бассейне на пражской Лготке не может найти мужа. На место происшествия сразу же выехали наши бригады», — рассказала Яна Поштова, пресс-секретарь пражских спасателей.
 
Приехавшие пожарные немедленно отправили в бассейн водолазов, которые обнаружили тело. К сожалению, спасатели не смогли помочь мужчине. Полиция закрыла купальню, всем посетителям пришлось покинуть территорию биотопа. Обстоятельства смерти пенсионера расследуют криминалисты.
 
Лготка — это природный водоем площадью 5 570 квадратных метров и глубиной от метра до трех. Купальня открылась в 2018 году после трехлетних подготовительных работ. 
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Темы
Прага спасатели озеро вода
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