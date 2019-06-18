Пенсионер утонул в природном бассейне Лготка

Труп 79-летнего мужчины обнаружили днем 18 июня в природном бассейне — биотопе Лготка, который находится в Праге 4. Тело нашли водолазы, прибывшие вместе с пожарной командой.

«Мы получили вызов о том, что женщина в бассейне на пражской Лготке не может найти мужа. На место происшествия сразу же выехали наши бригады», — рассказала Яна Поштова, пресс-секретарь пражских спасателей.



Приехавшие пожарные немедленно отправили в бассейн водолазов, которые обнаружили тело. К сожалению, спасатели не смогли помочь мужчине. Полиция закрыла купальню, всем посетителям пришлось покинуть территорию биотопа. Обстоятельства смерти пенсионера расследуют криминалисты.



Лготка — это природный водоем площадью 5 570 квадратных метров и глубиной от метра до трех. Купальня открылась в 2018 году после трехлетних подготовительных работ.