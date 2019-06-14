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Иностранец влез на Колонну Пресвятой Троицы в Оломоуце

Иностранец влез на Колонну Пресвятой Троицы в Оломоуце

Марина Комарова 195 0
26-летний иностранец решил влезть на Колонну Пресвятой Троицы — чумной столб, расположенный на Верхней площади в Оломоуце. Высота колонны составляет 35 метров, мужчина преодолел примерно половину этого расстояния, затем его сняли пожарные.
Иностранец влез на Колонну Пресвятой Троицы в Оломоуце

В 2000 году Колонна Пресвятой Троицы была внесена в список памятников Всемирного наследия как выдающееся произведение центральноевропейского барокко.

Свидетель рассказал полиции, что заметил человека, которые лезет на чумной столб, около 03:30. Мужчина поднялся на высоту около 18 метров на уступ над часовней, которая является частью колонны. «Он не общался с полицейскими и неподвижно лежал на уступе», — рассказала пресс-секретарь полиции Ирена Урбанкова.

Полицейские вызвали пожарных, которые сняли иностранца с помощью специального оборудования. «Полиция провела тест дыхания на наличие алкоголя и тест на наркотики, оба оказались отрицательными. Почему он взобрался на колонну, мы выясняем», — сказала пресс-секретарь, добавив, что ее коллеги рассматривают данный поступок как повреждение памятника.

Колонна в Оломоуце стала объектом вандализма не впервые: в мае прошлого года преступники повредили несколько расположенных на ней скульптур из песчаника.

Источник: novinky.cz

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Темы
памятник Чехия Оломоуц вандализм иностранцы
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