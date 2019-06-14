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Добраться до роддома женщине помогли полицейские

Добраться до роддома женщине помогли полицейские

Марина Комарова 255 0
Сотрудники полиции, двигаясь по шоссе на служебном автомобиле, услышали сигнал о помощи. Оказалось, что у женщины в машине начались роды. Ее доставили в роддом на полицейском авто, не дожидаясь службы скорой помощи.
Добраться до роддома женщине помогли полицейские

Сотрудники полицейского управления Лазне-Богданеч около шести часов вечера получили вызов и выехали для проверки на шоссе I/37 между городами Пардубице и Градец-Кралове, где на дороге якобы находились куски полистирола. Возвращаясь в отделение, стражи порядка услышали, как сзади них стал сигналить автомобиль. Также он мигал фарами. Полицейские остановились, чтобы выяснить причины такого поведения. Оказалось, что в автомобиле находятся мужчина и беременная женщина, у которой начались роды. Сотрудники полиции решили не ждать машину скорой помощи и повезли женщину в больнице на служебном авто. Включив маяки, они доставили будущую маму в роддом, где спустя некоторое время родился здоровый мальчик Николас.

Сегодня полицейские передали новорожденному подарок и пожелали ему здоровья и счастья. Родители поблагодарили стражей порядка за помощь.

Источник: policie.cz

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Темы
полиция дети Чехия Автомобили
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