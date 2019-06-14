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Прага 6 объявила чрезвычайную климатическую ситуацию

Прага 6 объявила чрезвычайную климатическую ситуацию

Марина Комарова 808 0
Администрация Праги 6 намерена запретить использование одноразовой посуды и других изделий из пластика, увеличить количество питьевых фонтанчиков и станций для зарядки электромобилей.
Прага 6 объявила чрезвычайную климатическую ситуацию

Посуда и столовые приборы из пластмассы должны исчезнуть с фермерских рынков. Руководство городского округа будет предоставлять субсидии тем фирмам и предпринимателям, которые не используют одноразовые изделия из пластика.

Представители администрации Праги 6, независимо от партийной принадлежности, поддержали предложение об объявлении чрезвычайной климатической ситуации. Уже в прошлом году опросы показывали, что жителям Праги 6 не хватает зелени, они жалуются на жару и отсутствие питьевых фонтанчиков.

Прага 6 — не единственный округ, в котором объявлено такое положение. Ранее администрация Праги 7 заявила, что перестанет использовать одноразовые изделия из пластмассы, изменит способ утилизации отходов и посадит на улицах новые деревья. 

Также предполагаются меры по борьбе с оживленным автомобильным движением. Городской округ хочет создать на своей территории зоны платной парковки. По словам главы администрации Ондржея Коларжа (TOP 09), из-за бездействия столицы Прага 6 по сути стала одной большой стоянкой.

«Чтобы защитить жителей, мы вынуждены начать действовать как своего рода остров с ограниченной пропускной способностью. Это, несомненно, принесет неудобства многим людям, однако речь идет о достройке ключевых и стратегических для округа проектов», — сказал заместитель главы Праги 6 по транспорту Йиржи Лала (ODS).

Среди таких проектов — строительство трамвайных линий Дедина и Сухдол, включая прилегающие автостоянки и трамвайную линию Страгов, модернизация площади Победы и развитие железнодорожного сообщения с аэропортом Вацлава Гавела.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Прага аэропорт Прага экология Автомобили трамвай
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