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Американский «актер»-обманщик украл у чешской пенсионерки 1,7 млн крон

Американский «актер»-обманщик украл у чешской пенсионерки 1,7 млн крон

Марина Комарова 352 0
Интернет-знакомство оказалось роковым для 67-летней женщины из Брно, которая отправила 1,7 млн крон своему виртуальному поклоннику. Общаясь с пенсионеркой через интернет, тот представлялся популярным американским актером.
Американский «актер»-обманщик украл у чешской пенсионерки 1,7 млн крон
Полиция сообщила о случае в четверг. За какого актера выдавал себя самозванец, стражи правопорядка уточнить отказались. 
 
Знакомство сначала напоминало сценарий романтических фильмов. После обмена несколькими сообщениями поклонник отправил своей новой знакомой букет на День святого Валентина. Однако другие подарки, которые он «послал» женщине, так и не пришли. Посылку, где якобы были 3 млн крон на развитие бизнеса, два золотых ожерелья и кольцо, задержали в Вене, пожаловался виртуальный собеседник. Для освобождения груза на американский счет нужно отправить деньги, добавил он.
 
«Таким образом, женщина отправила 1,7 млн крон на счет в США. Кроме того, с ее счета была списана банковская комиссия почти на 40 тысяч крон. После этого американский «актер» перестал общаться с чешской пенсионеркой. Только тогда она поняла, что это мошенник, и обратилась в полицию», — рассказал пресс-секретарь полиции Богумил Малашек.
 
Источник: novinky.cz
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Темы
полиция Чехия мошенничество
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