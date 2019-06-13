Выходные в Чехии будут жаркими

Нынешняя тропическая жара завершится в субботу, когда температура воздуха будет достигать 35 градусов Цельсия. В начале следующей недели будет не так жарко, однако в последующие дни столбик термометра снова поднимется выше 30 градусов, рассказала Дагмар Гонсова из Meteopress.

Фото: Michaela Říhová, ČTK

В четверг будет облачно, возможны дожди. Температура воздуха будет составлять от 23 до 27 градусов тепла. Метеорологи предупреждают, что на востоке страны можно ожидать сильный ветер, который будет сопровождаться проливными дождями и градом.

В пятницу теплый воздух с юга снова будет поступать на нашу территорию. Утренние минимумы опустятся до 13-17 градусов Цельсия, а днем температура воздуха достигнет 27-31 градусов. Грозы должны появляться редко в пятницу, особенно в горных районах.

Утро субботы будет очень теплым (16-20 градусов выше нуля), в течение дня температура поднимется до 31-35 градусов. Будет прохладнее только в Карловарском крае и Усти-над-Лабем.

В воскресенье в Чешской Республике будет преобладать переменная облачность с редкими ливнями. Днем температура воздуха составит 28-32 градуса тепла.

Самым холодным днем следующей недели, вероятно, будет понедельник, когда столбик термометра будет показывать максимум 28 градусов. Во вторник и среду снова будет жарков – до 31 градусов Цельсия.

Источник: novinky.cz