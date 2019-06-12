Прага установит специальные правила пользования электрическими самокатами

Администрация Праги в сотрудничестве с компанией Lime, которая занимается прокатом электрических самокатов, готовит правила использования этих средств передвижения.

По словам заместителя мэра Праги по транспорту Адама Шейнгерра, необходимо поддерживать и развивать альтернативы автомобильному движению, однако город хочет найти управу на плохо припаркованные самокаты, а также запретить кататься на них в перегруженных зонах в центре.

Новые правила были согласованы непосредственно с генеральным директором Lime Тоби Саном, который прибыл в Прагу из Сан-Франциско. В соответствии с соглашением для самокатов будут созданы два типа зон. «Первый — это красная зона, где электрический самокат выключается при въезде. Это пешеходные зоны в Праге 1, на Королевском маршруте и в некоторых частях Праги 2. В то же время представители компании обсудят с администрацией других районов, какие территории за пределами центра будут включены в красную зону. Зоны второго типа — зеленые — будут определены для парковки самокатов», — рассказал Адам Шейнгерр.

Шейнгерр и представители администрации Праги 1 ведут переговоры с Lime с конца прошлого года. Электрические самокаты, разбросанные по тротуарам, мешают пешеходам, особенно на узких улицах. «Мы хотим, чтобы жители Праги с комфортом пользовались самокатами, чтобы пешеходам не приходилось перепрыгивать через них на тротуарах», — добавил заместитель мэра Праги. Кроме того, предлагается определить максимальное количество самокатов в городе.