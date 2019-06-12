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Прага установит специальные правила пользования электрическими самокатами

Прага установит специальные правила пользования электрическими самокатами

Марина Комарова 465 0
Администрация Праги в сотрудничестве с компанией Lime, которая занимается прокатом электрических самокатов, готовит правила использования этих средств передвижения.
Прага установит специальные правила пользования электрическими самокатами
По словам заместителя мэра Праги по транспорту Адама Шейнгерра, необходимо поддерживать и развивать альтернативы автомобильному движению, однако город хочет найти управу на плохо припаркованные самокаты, а также запретить кататься на них в перегруженных зонах в центре.
 
Новые правила были согласованы непосредственно с генеральным директором Lime Тоби Саном, который прибыл в Прагу из Сан-Франциско. В соответствии с соглашением для самокатов будут созданы два типа зон. «Первый — это красная зона, где электрический самокат выключается при въезде. Это пешеходные зоны в Праге 1, на Королевском маршруте и в некоторых частях Праги 2. В то же время представители компании обсудят с администрацией других районов, какие территории за пределами центра будут включены в красную зону. Зоны второго типа — зеленые — будут определены для парковки самокатов», — рассказал Адам Шейнгерр.
 
Шейнгерр и представители администрации Праги 1 ведут переговоры с Lime с конца прошлого года. Электрические самокаты, разбросанные по тротуарам, мешают пешеходам, особенно на узких улицах. «Мы хотим, чтобы жители Праги с комфортом пользовались самокатами, чтобы пешеходам не приходилось перепрыгивать через них на тротуарах», — добавил заместитель мэра Праги. Кроме того, предлагается определить максимальное количество самокатов в городе.
 
Источник: praha.eu
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