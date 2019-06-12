Объявлен тендер на строительство подземных переходов под пражским Главным вокзалом

Администрация железнодорожной инфраструктуры (SŽDC) объявила конкурс по выбору генподрядчика для строительства подземного перехода, который соединит пражские районы Жижков и Винограды через Главный вокзал.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь SŽDC Марек Илиаш. SŽDC оценивает стоимость проекта в 856 млн крон. Ведомство уже согласовало все необходимые документы. Строительство планируется запустить в конце 2019-го – начале 2020 года, а завершить – в конце 2020 года.

В Праге 3 переход будет выходить на улицу Сейфертова с возможностью попасть в административный комплекс CR-City, рассказал Илиаш, а в Праге 2 – к улице Виноградска в виде булыжной мостовой вдоль улицы Легерова.

Студенты и сотрудники Высшей школы экономики (VŠE) также заинтересованы в строительстве перехода. Сейчас некоторые из них сокращают путь к зданиям университета, пересекая рельсы с последней платформы, что запрещено и опасно.

На втором этапе планируется реконструкция платформ с 5 по 7, а также всех информационных систем. Эта часть проекта будет реализована с 2024 до 2027 год.

Источник: e15.cz