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Движение поездов на участке линии метро С было приостановлено из-за падения человека

Движение поездов на участке линии метро С было приостановлено из-за падения человека

Марина Комарова 115 0
В среду утром было приостановлено движение поездов на линии С пражского метрополитена на участке «Pražského Povstání – Kačerov» из-за падения на рельсы человека.
Движение поездов на участке линии метро С было приостановлено из-за падения человека

По данным спасателей, на станции Budějovická 82-летняя пенсионерка упала с перрона, по данным спасателей, ее зажало между вагонами. Машинист сразу отреагировал и остановил поезд. «Спасатели и пожарная команда выехали на место происшествия», - сказала пресс-секретарь Транспортного предприятия Праги Анета Чехова. Женщина получила травмы и была перевезена в больницу, находясь в сознании.

Движение поездов «Pražského Povstání – Kačerov» было остановлено в обоих направлениях примерно на час и возобновлено около 12 часов дня.

Источник: novinky.cz

 

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