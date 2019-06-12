Движение поездов на участке линии метро С было приостановлено из-за падения человека

В среду утром было приостановлено движение поездов на линии С пражского метрополитена на участке «Pražského Povstání – Kačerov» из-за падения на рельсы человека.

По данным спасателей, на станции Budějovická 82-летняя пенсионерка упала с перрона, по данным спасателей, ее зажало между вагонами. Машинист сразу отреагировал и остановил поезд. «Спасатели и пожарная команда выехали на место происшествия», - сказала пресс-секретарь Транспортного предприятия Праги Анета Чехова. Женщина получила травмы и была перевезена в больницу, находясь в сознании.

Движение поездов «Pražského Povstání – Kačerov» было остановлено в обоих направлениях примерно на час и возобновлено около 12 часов дня.

Источник: novinky.cz