На автомагистрали D35 автобус с детьми столкнулся с грузовиком

На шоссе D35 около Литовеля (Оломоуцкий край) во вторник днем автобус, в котором находилась детская футбольная команда, столкнулся с грузовиком. В результате ДТП ранены 18 человек, включая водителя. Полиция закрыла шоссе в направлении на Могелнице для проведения расследования.

Как сообщила пресс-секретарь региональной полиции Йиржина Выбигалова, авария произошла в направлении от Оломоуца к Могельнице на 252-м километре. В автобусе ехали дети в возрасте около десяти лет. Водитель автобуса наехал на грузовик сзади.

«Водитель оказался буквально вжат в автобус, мы его вытащили и передали спасательной службе. Он был доставлен в больницу на вертолете», - сказал пресс-секретарь пожарной службы Зденек Гошак.

Четверо взрослых получили ранения, трое из них средней тяжести. Дети были лишь слегка ранены, один из них был доставлен в больницу, где останется на ночь и будет под наблюдением.