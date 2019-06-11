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В зоопарке чешского города Злин родились три амурских тигренка

В зоопарке чешского города Злин родились три амурских тигренка

Марина Комарова 183 0
Три здоровых и активных сибирских тигренка родились у 14-летней тигрицы Тани в злинском зоопарке.
В зоопарке чешского города Злин родились три амурских тигренка

Тигрята находятся под пристальным наблюдением заводчиков с самых первых моментов жизни благодаря системе видеокамер, расположенных в вольере. «Все видео показывают, что Таня ведет себя как опытная мама», — говорит директор злинского зоопарка Роман Горски.

Отец тигрят — восьмилетний самец Боатсмен из Таллинна. Как и Таня, он обладает необычайной родословной: его родители жили в дикой природе. 

«Мы возлагали большие надежды на нашу новую пару. Кроме того, мы искренне гордимся, что руководство Европейской программы спасения амурских тигров в Сибири вселило в нас большую уверенность и позволило свести двух самых ценных животных в Европе в зоопарке Злина», — заявил директор зоосада.

«Пройдет некоторое время, прежде чем мы узнаем их пол. Мы ни в коем случае не потревожим Таню. Тигрица будет выходить только время от времени», — добавил Горски.

Сибирские тигры появились в злинском зоопарке в 1968 году. В 1980-х годах было выведено восемь тигрят. Современная история разведения началась с приезда самки Тани из российского зоопарка в Челябинске. Предыдущим партнером Тани с 2012 по 2017 год был самец Йозеф из немецкого зоопарка Эберсвальде. Их первые тигрята родились в сентябре 2012 года, а еще трое — осенью 2015 года. 

Источник: novinky.cz

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Темы
зоопарк Злинский край Чехия животные
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