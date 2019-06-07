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В Праге летом будут ремонтировать трамвайные пути и остановят часть «красной» ветки метро

В Праге летом будут ремонтировать трамвайные пути и остановят часть «красной» ветки метро

Александра Кириченко 241 0
Этим летом чешскую столицу традиционно ждут ограничения в движении общественного транспорта, связанные с ремонтом. К счастью, в массе своей они будут краткосрочными.
В Праге летом будут ремонтировать трамвайные пути и остановят часть «красной» ветки метро

Согласно информации, обнародованной Транспортным предприятием Праги (DPP), уже во второй половине июня начнется реконструкция трамвайных путей на улице Plzeňská. В связи с заменой деревянных шпал на бетонные с 29 июня по 6 июля снова будет приостановлено движение по «красной» ветке метро между станциями «Пражскего повстани» и «Качеров». 

«Также мы будем ремонтировать участки трамвайных путей на площади Палацкого, набережной Рашина, на улице Spojovací и na Poříčí. Кроме того, пассажиров ждет закрытие трассы на улице Francouzská и ограничения проезда по тоннелю, ведущему к спальному району Zahradní Město», — рассказали в DPP. 

Есть и хорошая новость: раньше запланированного срока, 29 июня, откроется движение трамваев по улице Vinohradska.

В целом расписание ремонта трамвайных путей в Праге летом-2019 выглядит так:

29 июня — 7 июля пройдет первый этап ремонта на улице Plzeňská на участке от улицы Radlická до метро «Андел». С 8 по 24 июля состоится второй этап, между улицами Radlická и Mozartova.

С 8 июля по 8 августа будет ремонтироваться участок трамвайных путей от Смиховского вокзала до остановки Lihovar.

С 25 июля по 1 августа не будут ходить трамваи по улице Francouzská на участке между улицами Budečská и Slovenská. На эти же дни запланированы работы на площади Палацкого.

С 25 июля по 25 августа предстоит ремонт в тоннеле, ведущем к спальному району Zahradní Město.

Со 2 по 11 августа будут ремонтировать трамвайные пути на набережной Рашина, с 10 по 22 августа — трамвайное кольцо Spojovací, с 23 по 25 августа предстоят работы на площади Bratří Synků, с 26 августа по 20 сентября — на улице Na Poříčí на участке Havlíčkova — Těšnov. 

Карта ремонта маршрутов общественного транспорта

Источники: metro.cz и dpp.cz

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Темы
Прага транспорт метро трамвай
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