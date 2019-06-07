Полиция обнаружила трех нелегальных мигрантов в грузовом автомобиле

Трех нелегальных мигрантов обнаружила в четверг чешская полиция в грузовике. Водитель-иностранец не знал, что в грузовом отсеке есть люди, но у него возникли подозрения и он обратился за помощью к сотрудникам автозаправочной станции. Те вызвали полицию.

Водитель сербского грузовика ехал по автомагистрали D1 в направлении Праги. Он остановился на автостоянке на 111-м километре у автозаправочной станции, заподозрив, что в грузовом отсеке находятся люди.

«Оператор автозаправочной станции немедленно связался с сотрудниками полиции, которые, включая сотрудников полиции по делам иностранцев, выехали на место. Уже при первичном осмотре стало ясно, что внутри прицепа действительно есть люди», — рассказала пресс-секретарь полиции Дана Чирткова.

Грузовик перевезли на таможенную территорию, где сняли пломбу. Внутри прицепа в полуметровом свободном пространстве между грузом и перегородкой были обнаружены три человека без удостоверений личности. Проверка показала, что 39-летний водитель действительно не знал о нежелательном грузе. Ему разрешили продолжить движение по маршруту.

Когда и где в грузовик попали мигранты, пока не ясно. С помощью переводчика полиция установила, что это индус и два афганца.