Из центра Праги можно будет доехать на поезде до аэропорта менее чем за полчаса

Поездка из центра Праги в аэропорт имени Вацлава Гавела в Рузине займет менее получаса, когда будет запущена новая железнодорожная линия между чешской столицей и Кладно.

Модернизация линии между Прагой и Кладно с ответвлением в аэропорт должна быть завершена в 2028 году, заявил заместитель генерального директора Администрации железнодорожных путей Моймир Неезхлеб. Общий бюджет проекта составляет 40 млрд крон.

По словам Неезхлеба, это один из самых сложных проектов, которые сейчас рассматриваются Управлением железнодорожной инфраструктуры (SŽDC). «Стройка проходит через очень сложную территорию. Потребуются обширные процедуры урегулирования собственности и землепользования», — пояснил он.

SŽDC разделило модернизацию линии на семь секций. Пока проработана секция, связанная с реконструкцией виадука Негрелли, которая, как ожидается, завершится к июню следующего года.

Дольше всего будет продолжаться строительство участков между Велеславиным и аэропортом и Велеславиным и Выставиште (последний является самой дорогой частью трассы). Организация представила новое решение для участка Выставиште — Велеславин, большая часть которого пройдет через туннель на глубине 80 метров под землей.

Новая трасса позволит поездам развивать скорость до 120 км/ч в Праге и до 160 км/ч за ее пределами.

Заместитель мэра Праги Адам Шейнгерр также заявил, что город может использовать часть будущей линии для новой ветки метро. У Велеславина планируется построить автостоянку, рассчитанную на тысячу парковочных мест (в перспективе — до пяти тысяч).