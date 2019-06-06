Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.65
USD
22.78
RUB
0.35
UAH
0.85
Энциклопедия Карта Погода
10d 19 °C
В Чехии автобус врезался в дерево, девять человек ранены

В Чехии автобус врезался в дерево, девять человек ранены

Марина Комарова 278 0
В четверг у деревни Стржилки (район Кромержиж) автобус с пассажирами съехал с дороги и врезался в дерево. Девять человек получили ранения.
В Чехии автобус врезался в дерево, девять человек ранены
В аварии пострадали восемь пассажиров и водитель автобуса. 20-летняя девушка получила серьезные травмы, вертолет доставил ее в больницу, рассказала пресс-секретарь полиции Симона Кышнерова.
 
Обстоятельства происшествия расследует полиция. «28-летний водитель маршрутного автобуса свернул с шоссе I/50 по направлению к деревне Стржилки. Прямо перед ней он съехал в кювет и врезался в дерево», — сказала Кышнерова, добавив, что тест на алкоголь оказался негативным. Пресс-секретарь службы спасения Петр Олшан уточнил, что машины скорой помощи отвезли в больницу еще трех человек, получивших средние и легкие травмы.
 
Источник: novinky.cz
Рассказать всем:
Темы
автобусы Чехия полиция авария
Читайте
по теме 
Введение автобусных остановок по требованию откладывается
09.05.2019 08:21 Экономика
Введение автобусных остановок по требованию откладывается
1327 0
Водители больше страдают от загрязения воздуха, чем пешеходы
06.05.2019 13:54 Общество
Водители больше страдают от загрязения воздуха, чем пешеходы
979 0
Автобусные гиганты объединяются: Flixbus покупает Eurolines
06.05.2019 10:39 Экономика
Автобусные гиганты объединяются: Flixbus покупает Eurolines
2208 0
Оплатить проезд в трамвае в Праге можно банковской картой
29.04.2019 09:21 Экономика
Оплатить проезд в трамвае в Праге можно банковской картой
1580 0
Последние новости:
06
июня
Холдинг Agrofert останется без сельскохозяйственных дотаций
06.06.2019 13:48 Экономика
Холдинг Agrofert останется без сельскохозяйственных дотаций
149 0
Forbes назвал самых влиятельных женщин Чехии
06.06.2019 12:18 Экономика
Forbes назвал самых влиятельных женщин Чехии
309 0
Водителя-иностранца остановила полиция: тест на алкоголь показал 4 промилле
06.06.2019 10:13 Экономика
Водителя-иностранца остановила полиция: тест на алкоголь показал 4 промилле
481 0
Профсоюзы не согласны с повышением зарплат для украинских рабочих
06.06.2019 09:25 Экономика
Профсоюзы не согласны с повышением зарплат для украинских рабочих
694 0
05
июня
Земан потребовал у посла России объяснений по поводу законопроекта о ветеранах 1968 года
05.06.2019 22:10 Политика
Земан потребовал у посла России объяснений по поводу законопроекта о ветеранах 1968 года
713 0
В четверг в Чехии возможны сильные грозы с градом
05.06.2019 14:30 Общество
В четверг в Чехии возможны сильные грозы с градом
964 0
Автомобиль врезался в дерево — женщина-водитель умерла, никто не оказал ей помощь
05.06.2019 12:25 Общество
Автомобиль врезался в дерево — женщина-водитель умерла, никто не оказал ей помощь
1392 0
«Карловарские минеральные воды» покупают сербскую компанию по производству напитков Knjaz Miloš
05.06.2019 11:19 Экономика
«Карловарские минеральные воды» покупают сербскую компанию по производству напитков Knjaz Miloš
356 0
От стадиона Страгов в Дейвице будут ездить трамваи
05.06.2019 10:23 Общество
От стадиона Страгов в Дейвице будут ездить трамваи
495 0
04
июня
Организаторы: демонстрация на Вацлавской площади собрала 120 тысяч участников
04.06.2019 20:19 Политика
Организаторы: демонстрация на Вацлавской площади собрала 120 тысяч участников
1760 0


Мобильная версия