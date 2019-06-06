В Чехии автобус врезался в дерево, девять человек ранены

В четверг у деревни Стржилки (район Кромержиж) автобус с пассажирами съехал с дороги и врезался в дерево. Девять человек получили ранения.

В аварии пострадали восемь пассажиров и водитель автобуса. 20-летняя девушка получила серьезные травмы, вертолет доставил ее в больницу, рассказала пресс-секретарь полиции Симона Кышнерова.

Обстоятельства происшествия расследует полиция. «28-летний водитель маршрутного автобуса свернул с шоссе I/50 по направлению к деревне Стржилки. Прямо перед ней он съехал в кювет и врезался в дерево», — сказала Кышнерова, добавив, что тест на алкоголь оказался негативным. Пресс-секретарь службы спасения Петр Олшан уточнил, что машины скорой помощи отвезли в больницу еще трех человек, получивших средние и легкие травмы.