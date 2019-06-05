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В четверг в Чехии возможны сильные грозы с градом

В четверг в Чехии возможны сильные грозы с градом

Марина Комарова 258 0
В среду Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) предупредил о высоких температурах и грозах, которые могут сопровождаться ливнями, сильным ветром и градом.
В четверг в Чехии возможны сильные грозы с градом

«Температура в среду в районе Долни Полаби, Пльзеньском крае поднимется до 30–33 градусов», — отметили метеорологи. Предупреждение относится к Среднечешскому, Карловарскому, Пльзеньскому, Либерецкому и Устецкому краям. Кроме того, на Чехию движется холодный фронт, благодаря которому в четверг средняя температура воздуха будет ниже, чем в последние три дня.

«В республике возможны сильные грозы, сопровождаемые проливными дождями, изредка градом», — отмечают метеорологи.

Предупреждение о высокой температуре воздуха действительно с полудня среды до 8 вечера, предупреждение о грозе действует с утра четверга до 16:00 пятницы на территории всей Чешской Республики.

Источник: novinky.cz

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