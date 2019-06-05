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Автомобиль врезался в дерево — женщина-водитель умерла, никто не оказал ей помощь

Автомобиль врезался в дерево — женщина-водитель умерла, никто не оказал ей помощь

Марина Комарова 676 0
49-летняя женщина в среду утром на своем автомобиле попала в аварию в районе чешского города Бероун. Она съехала с дороги и врезалась в дерево на большой скорости. По данным полиции, десятки водителей проезжали мимо разбитой машины, не останавливаясь.
Автомобиль врезался в дерево — женщина-водитель умерла, никто не оказал ей помощь
Авария произошла около 8 часов утра у Тетина. «Женщина получила травму, от которой скончалась на месте», — рассказала пресс-секретарь полиции Марсела Пучеликова.
 
Полиция установила, что десятки водителей проезжали мимо разбитой машины, но долгое время никто не останавливался. Некоторые сообщали об аварии по телефону. Один из автомобилистов в конце концов остановился, чтобы посмотреть, какие ранения получил водитель, и оказать помощь.
 
Обеспечение безопасности на месте происшествия и оказание первой медицинской помощи в Чехии обязательны по закону. Полиция призывает водителей всегда проявлять внимание к таким случаям и оказывать неотложную помощь после аварии.
 
Источник: novinky.cz
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Темы
Автомобили авария Чехия полиция
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