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Чехия вошла в топ-10 самых дешевых стран для отдыха

Чехия вошла в топ-10 самых дешевых стран для отдыха

Марина Комарова 135 0
Самыми дешевыми зарубежными направлениями для организованного отдыха россиян этим летом стали Турция, Венгрия и Латвия, а самыми дорогими — Маврикий и Ямайка. Такие данные приводит OneTwoTrip.
Чехия вошла в топ-10 самых дешевых стран для отдыха

При составлении рейтинга эксперты учитывали средние цены на туры продолжительностью от семи ночей отдельно в каждом летнем месяце и летом в целом. Также специалисты сервиса нашли самые дешевые путевки.

В десятку наиболее доступных направлений для отдыха вошли Турция, Венгрия, Латвия, Греция, Кипр, Болгария, Грузия, Чехия, Армения и Белоруссия. Средняя стоимость летних путешествий в Турцию и Венгрию, по данным экспертов сервиса, составляет 56-57 тысяч рублей. Отдых в Чехии или на Кипре обойдется в среднем в 72-75 тысяч рублей.

При этом самым дорогим месяцем оказался июнь, а не традиционно популярный для путешествий август. Выгоднее всего покупать путевки на июль, считают специалисты. Если воспользоваться горящими предложениями, можно значительно сэкономить. 

Наиболее дорогим направлением признан Маврикий (средняя стоимость тура — 395 тысяч рублей). На втором месте — Ямайка, а третье место в рейтинге заняла Панама (средняя цена путевки — 270 тысяч рублей). 

Источник: ria.ru

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Темы
отдых Россия Чехия
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