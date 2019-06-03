Посетителям национальных парков выдадут паспорта

«Исследуйте охраняемые территории и национальные парки. Собирайте штампы в туристических центрах по всей Чешской Республике и получайте награды», — это девиз защитников природы, которые хотят мотивировать туристов и жителей Чехии чаще посещать национальные парки.

Агентство по охране окружающей среды Чешской Республики в сотрудничестве с Администрацией чешских национальных парков будет выдавать туристические паспорта всем посетителям четырех национальных парков и 12 охраняемых ландшафтных зон. Туристы могут получить документы в информационных центрах.

Например, на юге Чехии к таким зонам в первую очередь относятся Шумавский национальный парк, лесной заповедник Тршебоньско и Бланский лес. Туристы будут получать штамп за каждое посещение. Те, кто побывает как минимум в пяти местах, получат небольшие подарки, а охватившие все 16 охраняемых территорий могут рассчитывать на приятные сюрпризы.

«Мы хотим показать людям, что забота о природе очень разнообразна. Некоторые территории нуждаются в человеке, чтобы сохранить их такими, какие они есть, другие требуют осторожности. Например, без регулярного скашивания на лугах не осталось бы орхидей и бабочек», — рассказал Франтишек Пелц, директор Чешского агентства по охране природы.

«Это и многое другое люди узнают в туристических центрах национальных парков. Мы надеемся, что недавно выпущенный паспорт посетителя станет хорошей мотивацией для туристов и жителей республики», — добавил он.

Источник: novinky.cz